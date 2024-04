Comunali, è l’ora delle decisioni  

Nei due centri della Planargia dove insieme alle elezioni Europee dell’8-9 giugno i cittadini andranno al voto per il rinnovo del Consiglio comunale, si registrano situazioni diametralmente opposte. Se a Bosa, infatti, esiste l’assoluta certezza che gli elettori potranno andare alle urne e scegliere almeno fra due diversi schieramenti (ma nessuno esclude al momento altre liste), a Magomadas invece, dove il Municipio oggi è governato dal commissario regionale Giampaolo Satta, regna ancora molta incertezza sulla presentazione di liste.

Nella città del Temo

A Bosa ora la curiosità è capire se il Partito sardo d'Azione, come sta accadendo negli altri Comuni dell'isola come Cagliari, Sassari e Alghero, si staccherà dal centrodestra assumendo una posizione autonoma. Soluzione possibile considerato che i Quattro Mori avrebbero potenzialmente i numeri per presentare una lista autonoma anche forti del 48% dei consensi incassati alle ultime regionali. Il consigliere regionale sardista, Alfonso Marras, sgombra subito il campo da ogni dubbio: «L'intendimento è quello di andare a ricercare un accordo per costituire una alleanza organica di centrodestra. A tal proposito - evidenzia Marras - durante questa settimana si terranno gli incontri ufficiali delle delegazioni dei diversi partiti».

In città continua anche il lavoro del centrosinistra, che questa volta ha comunicato di scendere in campo.

A Magomadas

Nel paese della Planargia invece al momento non ci sono conferme che gli elettori potranno eleggere un nuovo Consiglio dopo lo scioglimento dell’Assemblea civica in seguito alle dimissioni di alcuni esponenti, ultima l’assessore Francesca Uras, che ha di fatto sancito la fine anticipata del mandato del sindaco Emanuele Cauli.

Uras, che si presumeva potesse fare una lista, annuncia invece il suo disimpegno. «Non sarò candidata e non sto lavorando alla composizione di alcuna lista». Il primo cittadino uscente conferma invece che sta cercando di creare un gruppo «Ma non per costituire una lista qualsiasi – avverte Cauli - Ci presenteremo soltanto se ci saranno le possibilità di costituire un’aggregazione forte e di qualità. Il paese ha la necessità di amministratori validi, considerate le tante problematiche e dovendo governare una territorio vasto per la presenza di sei località marine».

