Comunali, è Genova il vero test per i poli 

Sono 117 i Comuni che oggi dalle 7 alle 23, e domani dalle 7 alle 15, votano per l'elezione diretta dei sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali. In totale 31 quelli con popolazione superiore a 15mila abitanti: tre di questi - Ravenna, Taranto e Matera - sono capoluoghi di provincia e uno, Genova, è capoluogo di Regione. Ad essere coinvolti nel voto, con possibile ballottaggio l'8 e il 9 giugno prossimi, circa due milioni di cittadini. In concomitanza con l'eventuale turno di ballottaggio delle amministrative, i cittadini sono chiamati a partecipare ai cinque referendum popolari abrogativi indetti su altrettanti quesiti in materia di disciplina del lavoro e di cittadinanza. Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale, la Sicilia si allinea con il voto di domenica e lunedì. Si è invece già votato in Trentino Alto Adige e in Friuli Venezia Giulia, mentre sono diverse le date in Sardegna: il voto è previsto direttamente per domenica 8 e lunedì 9 giugno, con eventuale ballottaggio domenica 22 e lunedì 23 giugno.

Come si vota

Sulla scheda - su cui è indicato il nome di tutti i candidati sindaco e, a lato, le liste che li sostengono - si potrà indicare un candidato sindaco e una lista, e fino a due preferenze di genere diverso. Nei Comuni oltre i 15mila abitanti è previsto il voto disgiunto. Nelle città con meno di 15mila abitanti chi ha più voti al primo turno è eletto, mentre in quelle al di sopra di questa soglia risulta eletto solo chi otterrà il 50% +1 dei voti. Diversamente, i due candidati più votati andranno al ballottaggio.

La sfida di Genova

Per quanto riguarda le sfide principali, Genova ha gli occhi puntati da parte di tutti i leader. Il centrosinistra ha schierato un formato di campo largo “extralarge” con Pd, Avs, M5s e Iv per sostenere la sua candidata Silvia Salis. Tocca invece a Pietro Piciocchi, espressione del centrodestra, difendere la poltrona di primo cittadino che è stata di Marco Bucci, ora presidente della Regione Liguria.

In campo a Ravenna

Ruoli invertiti nella sfida di Ravenna. A difendere il “fortino rosso” del capoluogo romagnolo è il centrosinistra con il dem Alessandro Barattoni, che sfida un centrodestra diviso: Fratelli d'Italia punta su Nicola Grandi, che ha raccolto il sostegno di Forza Italia ma non della Lega, che ha invece deciso di puntare su Alvaro Ancisi, 85 anni ad agosto, decano della politica ravennate, presente in Consiglio comunale dal 1966.

La situazione di Matera

Quadro che si capovolge di nuovo quando si parla di Matera, dove il centrodestra è compatto attorno ad Antonio Nicoletti, mentre ben tre sono i candidati di centrosinistra, senza neanche il simbolo del Pd.

Il caos a Taranto

A pareggiare i conti tra unità e divisione ci pensa Taranto, dove la situazione è confusa da entrambi i lati: Pd e alleati minori cercano la riconquista del Palazzo di Città con Pietro Bitetti, Cinquestelle da soli con la civica Annagrazia Angolano. Dalla parte opposta la Lega, senza simbolo e confluita in Prima Taranto, appoggia Francesco Tacente con alcune civiche. Per il centrodestra c’è Luca Lazzaro, sostenuto da FdI e FI.

