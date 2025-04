Comunali, due liste (quasi) pronte 

Tutti parlano di elezioni, ma nessuno annuncia le candidature: a Monastir regna il mistero su liste e papabili. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale delle liste per le comunali in programma per l’8 e 9 giugno tutti tacciono. I vari gruppi politici si muovono lontano dai riflettori per definire alleanze e programmi, ma sui nomi dei candidati vige uno stretto riserbo. E intanto il paese osserva e aspetta.

Al lavoro

Le forze politiche sono al lavoro già da tempo, dal momento in cui Luisa Murru ha improvvisamente annunciato le sue dimissioni a febbraio, ma nessuno si espone per confermare o smentire il proprio impegno per i prossimi cinque anni nel Comune di via Progresso. Tante le ipotesi ma nessuna certezza. Troppo rischioso esporsi in questo momento e c’è poco tempo per preparare le liste e un programma elettorale adeguato. I giochi quindi sono ancora aperti.

Due o tre liste

Si parla di due, massimo tre liste in ballo. Una prima lista vicina al centrodestra punterebbe sull’ex consigliera di minoranza Paola Ugas. Al momento si registrano movimenti nelle sedi politiche del paese: in via Cagliari sono in corso attività per la realizzazione di una lista di centrosinistra e di un nuovo programma politico in cui compare il nome di Alessio Marotto, ex assessore comunale defenestrato dall’allora prima cittadina Murru durante il suo primo mandato (gli furono ritirate le deleghe al Bilancio e il suo incaricato fu assegnato all’esponente di maggioranza Giovanni Battista Cabras). Il nome di Marotto compare tra i papabili candidati sindaco, anche se c’è chi non lo da per certo. Quello che sembra certo è la sua volontà di creare un gruppo fresco, composto per lo più di giovani.

Dal Municipio

La terza lista di cui si vocifera sarebbe guidata dal dipendente comunale Raimondo Sanna che lavora nell’ufficio Pubblica Istruzione, Cultura e Sport. Da circa un anno Sanna lascia intendere la sua intenzione di scendere in campo con una lista tutta sua, lanciando segnali più o meno espliciti alla comunità. In questo scenario top secret fatto di grande fermento ma scarse conferme, sembra che nessuno degli ex consiglieri di maggioranza intenda proseguire il proprio impegno politico.

Numerosi cittadini hanno chiesto a più riprese la candidatura dell’ex vicesindaco Gianluca Lampis, che sembrerebbe però non volersi impegnare in politica per il prossimo mandato. Anche i vicinissimi all’ex sidnaca Murru, gli ex assessori Roberta Montis e Paolo Spiga, non sarebbero coinvolti in nessuno dei tre progetti politici e sembrano voler mantenere salda la loro convinzione di non partecipare a queste nuove elezioni comunali.

