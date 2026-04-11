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Villaputzu.
12 aprile 2026 alle 00:22

Comunali, due liste in campo Porcu lascia la poltrona di sindaco 

La vice Denise Piras candidata dalla coalizione L’altro schieramento fa capo a Pierpaolo Piu 

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Due liste in campo per Villaputzu. Una fa capo all’attuale maggioranza, ma il candidato sindaco non sarà Sandro Porcu. L’altra dovrebbe invece fare capo a Pierpaolo Piu, imprenditore turistico (attualmente dirige il Garden Beach Resort, a Castiadas) e compagno di classe di Porcu ai tempi del liceo. Nella sua lista dovrebbe confluire una parte dell’attuale minoranza e alcuni nuovi candidati e candidate con riconosciute competenze.Il primo cittadino uscente ha annunciato in un lungo videomessaggio che, dopo un viaggio lungo dieci anni, non si ripresenterà come candidato sindaco. Sarà comunque presente come candidato consigliere. «È stata una decisione non semplice da prendere», ha sottolineato, «ma l’ho fatto col cuore, consapevole del lavoro svolto in questi anni». Porcu aggiunge che, «sarò al fianco della persona che abbiamo scelto per la candidatura a sindaco. Sarà una candidatura autorevole, preparata, giusta, che lavorerà per proseguire il lavoro che abbiamo portato avanti». Non svela il nome del candidato ma dovrebbe essere il suo braccio destro in questi dieci anni, e cioè la vicesindaca Denise Piras (oppure, anche se meno probabile, un’altra donna con esperienza politica). La comunicazione ufficiale del candidato sindaco sarà fatta all’inizio della prossima settimana.

La sfida

Dall’altra parte l’ipotesi più accreditata è quella di una lista guidata da Pierpaolo Piu, già assessore nel Comune di Villaputzu una ventina di anni fa. Piu starebbe mettendo a punto gli ultimi dettagli per presentarsi con una squadra di alto livello. Anche in questo caso l’ufficialità dovrebbe arrivare la prossima settimana. Saranno entrambe liste civiche ma sarà inevitabile una connotazione verso sinistra per il gruppo di Porcu (che in Regione sostiene, appunto, Alessandra Todde) e più verso destra per il gruppo di Piu. La campagna elettorale, se le cose dovessero restare così, si preannuncia molto intensa. Porcu, da candidato consigliere, potrebbe ottenere il record assoluto di preferenze. Improbabile, anche se non del tutto da escludere, la presentazione di una terza lista.

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