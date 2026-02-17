Comunali, due in corsa a Suni 

Nei tre Comuni della Planargia dove è in programma l’appuntamento primaverile con le urne per il rinnovo delle Amministrazioni locali, si riparte dai sindaci in carica. A Suni arriva la ricandidatura di Massimo Falchi, a Flussio quella di Giovanni Antonio Zucca, mentre a Montresta si ripresenterà Salvatore Salis.

A Suni

Considerato che a Flussio e Montresta, almeno sino a questo momento, non sono annunciate altre liste, la sfida più attesa è quella di Suni, il centro più popoloso dei tre (994 abitanti), dove a contendersi la fascia tricolore per il quinquennio 2026/’31 saranno quasi sicuramente gli stessi protagonisti del 2020: il sindaco uscente Falchi e il suo competitor Pier Antonio Pinna sconfitto alle precedenti comunali. «Ci ripresentiamo - afferma Massimo Falchi- per proseguire e completare un percorso amministrativo molto intenso fra interventi conclusi, in itinere o da avviare». Falchi cita le progettazione per la sistemazione di altre strade, la partecipazione a numerosi bandi per pavimentare e riqualificare il drenaggio delle acque bianche. «Ma l’importante notizia – sottolinea il sindaco - è il rifacimento, con un milione di euro, dell’impianto di calcio di Fraigada».

Sull’altro fronte il gruppo di minoranza è pronto alla competizione con alla guida il neo direttore della Fondazione Bosa, l’archeologo Pier Tonio Pinna. «Sono a disposizione del gruppo per una nuova candidatura - afferma Pinna - dopo che in questi cinque anni riteniamo di aver svolto una opposizione efficace e concreta al servizio della comunità».

Flussio

A Flussio (426 abitanti) il sindaco Giovanni Antonio Zucca sarà ancora alla testa del gruppo di maggioranza e così come cinque anni fa non dovrebbe avere liste concorrenti. Zucca è anche il presidente dell’Unione della Planargia, in prima fila nella recente battaglia vinta contro l'accorpamento degli istituti comprensivi per l'istituzione di un istituto globale comprendente tutti i gradi dell'istruzione, primo e secondo ciclo.

Montresta

A Montresta (440 abitanti), punta alla riconferma anche il sindaco e amministratore di lungo corso Salvatore Salis: «Mi ripropongo insieme al gruppo uscente che sarà integrato da nuovi apporti, per portare acanti il programma amministrativo».

