Comunali, domani il tour di Schlein in Sardegna 

La segretaria del Partito democratico Elly Schlein sarà domani in Sardegna per un tour a sostegno dei candidati dem alle elezioni amministrative nei Comuni del centro e nord dell'Isola. Schlein atterrerà all'aeroporto di Olbia e arriverà a Nuoro alle 11 per un incontro pubblico al Museo del Costume. Alle 14.30 sarà ad Abbasanta al Nuraghe Losa, dove incontrerà cittadini e militanti.Il resto della giornata sarà nel nord Sardegna, prima a Porto Ferro (Alghero), nella sede della cooperativa Piccoli passi per un incontro pubblico su “Le città europee del mare” con i candidati del centrosinistra Giuseppe Mascia (Sassari) e Raimondo Cacciotto (Alghero). Sempre insieme a Cacciotto sarà alle 18.15 nella città catalana, in piazza Porta Terra, per un altro incontro. Ultima tappa a Sassari, alle 20.15 in piazza Tola, per “La città che cambia”, con l’aspirante sindaco Mascia e i candidati delle liste della coalizione.

Iv e +Europa

Presentato ieri a Cagliari, intanto, il progetto Stati Uniti d’Europa, «la lista costruita da Matteo Renzi (Iv) ed Emma Bonino (+Europa) che unisce aree politiche diverse», ha spiegato la presidente regionale di Iv Claudia Medda. Capolista nel collegio Isole: Rita Bernardini, da sempre attiva sui diritti.

