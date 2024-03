Comunali, dal M5S nuovo no alle primarie La Lega vuole Cagliari  

Più che una nuova corsa elettorale, sembra una partita di calcio (per ora): sulle Amministrative 2024 è tempo di melina tra le forze politiche. Sarà che il verdetto delle Regionali ancora appeso all’incertezza del riconteggio è di per sé un freno, ma c’è molto altro dietro la resistenza dei partiti a scoprire strategie e nomi.

Dove si voterà

Il punto zero con lo sguardo rivolto alle urne delle Comunali riguarda i giorni del voto. La Regione sarda ha competenza primaria sulle elezioni, vuol dire che in autonomia decide le date con proprio decreto. Tutto è ancora da definire. Ma la sensazione è che, in nome del risparmio, la chiamata ai seggi coinciderà con le Europee, quindi sabato 8 e domenica 9 giugno (come nel resto d’Italia). Anche se questo vorrà dire ballottaggi in costume, due settimane dopo. Una possibilità per cinque Comuni sopra i 15mila abitanti: a questo giro di Amministrative scelgono i nuovi sindaci non solo Cagliari e Sassari, ma anche Alghero, Monserrato e Sinnai. Il voto riguarderà in totale ventisette municipi.

M5S

Ettore Licheri, il senatore che nell’Isola guida i Cinque Stelle, dice moltissimo parlando pochissimo. «Tutti i partiti hanno confermato l’intenzione di ricostruire su base territoriale il progetto» del Campo largo. Quello che Conte aggettiva come «giusto», mentre a Licheri piace parlare di «Grande coalizione». Il coordinatore regionale crede in due regole. La prima è una questione di priorità: «Sarebbe un fallimento parlare prima di nomi anziché di programmi». Il secondo paletto è sulle Primarie: «Sono un metodo ipocrita – dice Licheri -: la politica si deve assumere la responsabilità delle scelte, come è successo con le Regionali».

Pd e Progressisti

L’assist è servito ai dem sardi che già con la Todde hanno accettato di “rimangiarsi” il valore delle Primarie. Su Cagliari, la poltrona in ballo più “ghiotta”, il Pd potrebbe fare lo stesso, anche perché coi numeri del 25 febbraio ha “acquisito” il diritto a indicare il candidato sindaco (13,8%, primo partito dell’Isola). Piero Comandini, uno dei papabili, non fa l’errore di commentare: «Aspettiamo di acquisire dalla Corte d’appello il risultato delle Regionali, poi il Campo largo si riunirà». Massimo Zedda, capo dei Progressisti, tutto quello che doveva dire l’ha spiegato in un’intervista a Repubblica: Zedda vuole le primarie e si candida. In città i Progressisti sono il terzo partito, al 5,9 per cento, dietro Pd (14,7) e M5S (7,1).

Lega

Sulla scelta dei candidati è in alto mare pure il centrodestra. E la sostituzione di Christian Solinas con Paolo Truzzu continua a non giovare agli equilibri interni. Di certo, in virtù del passo indietro chiesto al governatore uscente, Lega e Psd’Az rivendicano come ricompensa l’indicazione del leader alle Comunali di Cagliari, sebbene alle urne del 25 febbraio i due partiti abbiano perso migliaia di voti. «Vorremmo poter fare la nostra proposta», chiarisce Michele Pais, il coordinatore sardo del Carroccio che si prepara a lasciare la presidenza del Consiglio regionale. Ma non è tempo di fughe in avanti. «Il centrodestra è unito e troverà i candidati migliori in tutti i Comuni». Il nome dello stesso Pais è circolato per Alghero, ma lì il primo partito è Forza Italia (15,3%).

I Riformatori

Qualcosa da dire sui papabili l’avranno anche i liberal democratici, seconda forza del centrodestra, gli unici a crescere come preferenze alle Regionali, sotto la regia di Michele Cossa. Un momento d’oro che obbliga al basso profilo. A parlare per tutti è il coordinatore regionale, Aldo Salaris, assessore uscente rieletto a Sassari. «Per le prossime Amministrative saremo in campo accanto a donne e uomini che intendono mettersi a disposizione nelle città, a cominciare da Cagliari, a prescindere dalla loro appartenenza politica ma con il minimo comune denominatore di saper dialogare coi cittadini, ogni giorno. Per questo bisogna aprire i confini dei partiti alla società civile in tutte le sue componenti». Una cosa è certa: nell’Isola mai prima d’ora centrodestra e centrosinistra erano stati così appaiati sul filo del consenso.

