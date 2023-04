Comunali da record: quattro liste in campo 

Quattro liste in corsa per il Municipio in un paese di 3500 abitanti. Se si vuol guardare il bicchiere mezzo pieno è sintomo di desiderio di partecipazione alla vita amministrativa di Teulada. Altrimenti è la conferma della frammentarietà sociale del paese e la crisi profonda attraversata dai partiti. Sino a trent’anni fa anche in paesi così piccoli c’erano le sedi Dc, Psi, Pci e in tanti casi anche Psd’Az ed Msi. Adesso tabula rasa, solo liste civiche formate da chi si propone come candidato sindaco: Alessandro Serafini (attuale vice dell’amministrazione di Daniele Serra che dopo due mandati consecutivi non può più candidarsi come capolista), Antonello Taras, Angelo Milia e Mauro Serra.

I programmi

Alessandro Serafini è un sottufficiale dell’Esercito e non è un fatto secondario in un paese in cui venti chilometri di costa sono recintati dal filo spinato el poligono militare con quel che ne consegue: economia con le ali tarpate, soprattutto quella turistica: «Occorre completare i lavori del centro storico,la riqualificazione dell’ex pretura, il terzo lotto pista ciclabile, valorizzazione del porto turistico e molo pescatori. Questi interventi sono indispensabili per il decoro urbano e la promozione del territorio indispensabili per il rilancio dell' immagine del paese in chiave turistica.

Antonello Tanas ha 63 anni, è un avvocato che lavora come funzionario legale nella pubblica amministrazione ed è il vessillifero del centrosinistra. «Ma non solo, tiene a precisare, nel nostro gruppo ci sono anche altre sensibilità. L’emergenza? Il Puc: in quindici anni non è mai stato adeguato al Piano paesistico regionale. Con il Piano di utilizzo del litorale e il Piano di assetto idrogeologico rappresenterà la possibilità più concreta di rilanciare l’economia di Teulada. Il poligono? Dovrebbe essere fonte di economia, appunto, per questo dobbiamo instaurare una collaborazione più proficua tra Municipio e Comando militare».

Cinquantatrè anni, libero professionista, Angelo Milia guida il gruppo “Siamo Teulada”: «Lista civica, sia chiaro, che si propone di risollevare le sorti di un paese che sta perdendo abitanti e oggi rischia di essere più vicino ai tremila residenti che non ai quattromila. La mancanza di un medico di base è l’emergenza più sentita come il ridimensionamento del poliambulatorio. Il Comune gestisce il sistema idrico, non siamo mai passati ad Abbanoa ed è una scelta che condivido, ma occorre lavorare per garantire a tutti anche d’estate l’approvvigionamento senza intoppi. Riguardo al poligono militare, occorrono una interlocuzione costante per il pagamento puntuale degli indennizzi ai pescatori e al Comune».