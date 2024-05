Comunali, Casu vuole il posto di Tomasi 

A meno di una settimana dalla presentazione delle liste, si accende la campagna elettorale per le Amministrative di San Gavino. Si proporrà alla prossime comunali la lista “Civico 24-29” capeggiata dal candidato sindaco Bebo Casu, assessore uscente della Giunta di Carlo Tomasi.

L’eredità

Nella squadra diversi esponenti dell’attuale maggioranza come le assessore Giusy Chessa e Silvia Mamusa, i consiglieri Fabio Meloni e Giulia Figus, ma anche componenti del gruppo misto come Nicola Orrù, nominato commissario locale del Psd’Az, la consigliera di minoranza Antonella Matzeu, due esponenti dei Riformatori Barbara Collu ed Enrico Tinri. La scelta del candidato sindaco arriva dal gruppo: «Come e suggerisce il nome – spiega Casu – la lista è formata da una base di civici, ai quali si unisce il prezioso contributo di una rappresentanza di Psd’Az, Riformatori e Pd. È una nuova formazione che vede l’unione di cinque componenti della maggioranza e due dell’attuale minoranza, ai quali si sono aggiunte nuove figure civiche che arrivano da differenti settori lavorativi». La nuova lista civica è appoggiata dal sindaco Carlo Tomasi: «Il progetto – continua Casu – prevede nuove proposte che mirano a migliorare diversi servizi in ambito socioculturale e urbanistico».

Il caso Pd

Tra i componenti anche l’assessora Silvia Mamusa, segretaria cittadina del Pd, partito che si presenterà frantumato in diverse liste alle comunali anche perché nella sezione locale molte posizioni rimangono distanti. «Il Partito democratico di San Gavino Monreale – spiega Mamusa – parteciperà alle elezioni amministrative mettendo a disposizione le proprie risorse all'interno delle liste civiche che saranno presentate nei prossimi giorni. Io parteciperò con altri candidati alla proposta di lista guidata da Bebo Casu, un assessore che ha dimostrato grande impegno nei settori da lui gestiti con impegno nel sociale e nel mondo del lavoro. Insieme ad altri candidati potremmo dare un contributo importante nella gestione della pubblica amministrazione, oltreché negli ambiti in cui ci siamo impegnati (cultura, lavoro, sociale, commercio, pari opportunità) con un impulso nuovo, grazie ad una compagine rinnovata e qualificata».

In corsa

È pronta anche la lista guidata dall’avvocato Stefano Altea, consigliere uscente del gruppo misto: «Mercoledì – spiega – depositeremo la nostra lista denominata “San Gavino Monreale Città Futura”, frutto di un lavoro di studio e confronto che dura da oltre 3 anni. Dall’apertura della sede, oltre un mese e mezzo fa, abbiamo avuto tanti incontri con varie realtà sociali perché al centro del nostro progetto c'è (e ci sarà sempre) il dialogo con la popolazione». Una terza lista dovrebbe essere guidata dall’ex assessore Paolo Onnis, mentre una quarta dovrebbe fare capo all’attuale vice sindaco Nicola Ennas e ora bisognerà vedere se gli altri esponenti del Pd scenderanno in campo con una loro lista.

RIPRODUZIONE RISERVATA