Comunali, Carlo Marcia:  «Per ora solo nomi e nessun programma» 

Sono giorni decisivi per individuare il candidato a sindaco della coalizione e non c’è sosta pasquale che tenga, anche perché è iniziato il conto alla rovescia in vista della presentazione delle liste. Mancano 21 giorni. Il centrodestra deve scegliere uno tra Marcello Ladu, leader cittadino del Psd’Az sostenuto anche da Udc, Lega e Sardegna 20Venti, Luigi Cardia (Fratelli d’Italia) e Angelo Cucca, esponente di Forza Italia che rivendica la leadership in forza al suo curriculum. Ma non è neppure da escludere che gli equilibri, non proprio solidissimi, alla fine possano pure saltare.

Vecchi alleati

I Riformatori sono stati i primi a lasciare il tavolo. Carlo Marcia, uno dei quattro dissidenti della vecchia maggioranza comunale, spiega i motivi: «Accapigliarsi su una rosa ristretta di nomi con il diktat “o così o niente”, senza uno straccio di proposta progettuale oltre che inaccettabile, è lontano dai principi dei Riformatori, che rappresentavo in quel tavolo. Per questo ho detto no alle imposizioni e al vuoto programmatico». Marcia non nasconde di aver maturato riserve che sin dai primi incontri. «La mia visione di gruppo è diversa da quella che gli amici di percorso hanno inteso. Per me, prepararsi per le elezioni significa condividere un progetto comune con persone riunite al tavolo da un’unica finalità: il bene della collettività. Ma evidentemente non era questo l’intento degli altri partecipanti. Sino alla fine ho sperato che esistesse un margine per costruire qualcosa, per poi scoprire che ci stavano tagliando fuori. In quel tavolo mi sono trovato a rivivere meccanismi e dinamiche simili a quelle che mi hanno portato a sfiduciare il sindaco Cannas e onestamente non ci ho pensato due volte a togliere il mio supporto».

Riunioni trasversali

È in corso il risiko sul fronte del centrosinistra, inteso come partiti e anime. Le forze del Pd continuano a dialogare con i gruppi dei due Franco, Pili e Ladu, ma guardano anche oltre i confini dell’orticello tramite sondaggi con l’ex sindaco Cannas e i suoi fedelissimi che devono ancora scegliere l’apparentamento.