Comunali, Carlo Lai non si sbilancia 

La campagna elettorale a Jerzu non è ancora iniziata, almeno ufficialmente. Il primo cittadino Carlo Lai (Pd), alla domanda diretta su una sua ricandidatura, glissa. «Cinque anni fa fui il candidato di un gruppo civico-politico che ha espresso una maggioranza dalle diverse sensibilità e appartenenze politiche che poi, sulla base di un preciso programma elettorale e di una precisa idea di futuro per questa comunità, ha lavorato sodo e in perfetta armonia».

La Regione non ha ancora confermato le date delle amministrative, che potrebbero tenersi i 14 e 15 maggio. «Se toccasse a me guidare ancora questo gruppo – dice Lai – oltre al perimetro naturale della maggioranza attuale guarderei senza esitazioni al coinvolgimento del mondo dell’economia, del lavoro, della scuola, della sanità, del volontariato e dell’associazionismo, culturale e sportivo, affinché esprima candidati che, per qualità, volontà, idee e impegno concreto apportino un contributo significativo per proseguire un’azione amministrativa efficace e di prospettiva». Dal fronte opposto, Forza Italia prende tempo: «Non abbiamo deciso ancora niente», commenta Manfredi Mura.

