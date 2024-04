Comunali, Calenda  sceglie Massimo Zedda e fa infuriare i 5Stelle 

Azione, che alle ultime elezioni Regionali si era schierato con la Coalizione sarda di Renato Soru, per le Comunali di Cagliari ha scelto di sostenere Massimo Zedda con una lista, e quindi di correre nel Campo Largo. E il candidato sindaco, a stretto giro, ha dichiarato di apprezzare l’apertura del partito di Calenda. Il problema è che adesso il Campo Largo rischia di saltare per aria anche in Sardegna.

Una settimana fa Alessandra Todde e alcuni esponenti del M5S erano stati abbastanza chiari. La presidente della Regione aveva parlato di rispetto della «coerenza» con il progetto presentato alle Regionali. Il capogruppo in Consiglio regionale Michele Ciusa era andato anche oltre durante uno dei vertici di coalizione prima di convergere su Zedda: «Non voglio arrivare a un punto di rottura, ma se un domani Matteo Renzi o Carlo Calenda verranno qui dicendo che sosterranno Massimo, non posso garantire che il M5S rimarrà in questa coalizione. Il campo deve essere quello che ha vinto le Regionali, al massimo allargato a civiche vere, non riconducibili ai centristi». Quel «domani» è arrivato. E anche il Pd non l’avrebbe presa bene. «Se non si troverà una quadra, una formula che rispetti gli accordi presi, il M5S correrà da solo», sostengono fonti vicinissime al Campo Largo, «e si porterà via mezza coalizione». Infatti, «le scelte unilaterali e non condivise non sono tollerate». Oltretutto, «serpeggiava già un certo malcontento sulla candidatura di Zedda, questo potrebbe essere il colpo di grazia».

L’annuncio

La novità è arrivata ieri sera come un fulmine a ciel sereno. «Il consiglio direttivo provinciale, di concerto con la segreteria regionale di Azione di Calenda, comunicano di aver raggiunto con Massimo Zedda l’accordo per il sostegno della sua candidatura a sindaco alle elezioni comunali di Cagliari», si legge in una nota del segretario provinciale Sebastiano Tola, «Azione, verificata la qualità delle linee programmatiche della coalizione e del candidato in linea con i propri obiettivi, sosterrà Massimo Zedda con una propria lista, prevalentemente composta da esponenti, in gran parte giovani e alle prime esperienze elettorali, del mondo delle professioni, del lavoro e delle attività produttive, che mettono la loro esperienza a disposizione del progetto di sviluppo e di buon governo della città proposto da Massimo Zedda e sostenuto dalla coalizione». Ma c’è di più. Lo stesso Zedda ieri ha dichiarato: «Sto lavorando anche in queste ore per andare oltre e coinvolgere tutte le forze e i movimenti democratici, per rafforzare la coalizione e dare alla città un nuovo futuro, di pace, di lavoro e di crescita civile ed economica. Apprezzo, in questo senso, la scelta di Azione di sostenere il programma della coalizione e la mia candidatura a sindaco di Cagliari, con una propria lista». Ora, va trovata una soluzione che rispetti accordi che parlavano sì di apertura del Campo Largo, ma solo a liste civiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA