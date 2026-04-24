Comunali, Boi e Lai in corsa contro il quorum 

Dopo tre mandati Antonello Atzeni, sindaco uscente di Nurri, decide di mettersi da parte. Una scelta dettata da motivi personali, dalla necessità di occuparsi di più della sua vita al di fuori della politica. Ma non è un addio per Antonello, forse un arrivederci, ma per ora preferisce rivestire i panni di un elettore qualunque.

Nurri

Non è questa l’unica novità di questa tornata elettorale. Dopo dieci anni, il confronto sarà tra due liste. “Un futuro insieme” è quella guidata da Roberto Cancedda, 48 anni tecnico lattiero-caseario che per sedici anni è stato assessore con Antonello Atzeni ma preferisce non parlare di continuità. «Abbiamo un nuovo gruppo», dice Cancedda, «e una nuova idea di amministrazione, raccogliamo l’esperienza acquisita in questi anni ma con una nuova visione fondata su un progetto serio e concreto per il bene del paese». Con lui nella lista giovani presenti in paese pronti a mettersi in gioco per il bene della comunità. «La presenza di due liste», ha aggiunto, «è cosa positiva e importante dimostra il riavvicinarsi dei giovani alla politiche».

Sarà guidata da una donna invece la seconda lista “CambiAMO Nurri”, Stella Marceddu, insegnante di 44 anni, moglie di Eugenio Lai, ex consigliere regionale e sindaco a Escolca. «É arrivata l’ora di cambiare», ha detto Marceddu, «di farlo sostenendo i pastori e prestando attenzione alla situazione della cooperativa, di consolidare il ruolo del nostro paese quale motore del Sarcidano, di rimettere al centro i bisogni dei singoli, delle famiglie e dei bambini, per Nurri é arrivata l’ora di scegliere se costruire un futuro diverso».

Orroli e Escolca

Sarà invece il raggiungimento del quorum a disegnare i Consigli comunali di Orroli e a Escolca.

Alessandro Boi è di nuovo in campo con la lista “Scriviamo il futuro per Orroli”: «Mi ricandido per dare continuità a quella che è stata l'attività amministrativa in questi anni al fine di completare il rinnovamento che Orroli merita». La squadra resta pressoché la stessa, 7 degli 8 consiglieri eletti nella precedente tornata elettorale saranno presenti, si aggiungeranno a questi altri 5 candidati.

«La nuova lista», ha aggiunto Boi, «unisce chi ha già amministrato in questi anni con impegno e passione e nuove persone con preziose competenze e tanta energia che si mettono in gioco». Tempo fa in paese si parlava di una seconda lista ma tutto tace.

Il raggiungimento del quorum sarà il cruccio anche di Eugenio Lai che si candida per la quarta volta alla guida di Escolca . 41 anni, imprenditore agricolo, tante le esperienze in campo politico, dalla Regione alla Provincia, ma il primo amore non si scorda mai ed Eugenio continua a cullare la sua piccola comunità così guiderà la lista “Per un’Escolca migliore”. «Si pone», ha detto Lai, «in continuità con il lavoro svolto negli ultimi 16 anni, ci saranno alcuni volti nuovi mentre sarà confermato un blocco della lista uscente, dal capogruppo uscente, alla vice sindaca». E sul quorum si dice sereno:«Sono fiducioso che il lavoro fatto venga premiato».

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