Comunali: Beppe Pes sfiderà Mauro Usai  

«Posso mettermi a disposizione di un progetto civico che abbia come obiettivo il rilancio di questa città». Con queste parole Giuseppe Pes ufficializza il rientro nel mondo della politica cittadina: il direttore della struttura complessa di Cardiologia della Asl Sulcis, si candiderà alle prossime elezioni comunali sfidando Mauro Usai

La scelta

Un fulmine a cielo quasi sereno, perché a distanza di un mese dalla smentita pubblica su un suo possibile impegno amministrativo, le voci nel sottobosco politico hanno continuato a bisbigliare il nome del cardiologo 66enne: «È vero, da mesi si rincorrono voci sul mio conto. - rivela - Amici, esponenti politici della città, ma anche e soprattutto esponenti della società civile e semplici cittadini, mi chiedono di scendere in campo. Questo ovviamente mi riempie d’orgoglio». Un cambio di rotta che lo stesso Pes ammette sia stato suggerito in particolar modo dalle richieste della gente comune: «Una dinamica che mi ha fatto riflettere a lungo e giungere ad una conclusione: in questo momento bisogna lavorare sui contenuti, sull’ascolto del territorio, delle rappresentanza delle diverse categorie e sull’ascolto delle persone - continua - soprattutto di quelle che attraversano un periodo di difficoltà. In altre parole, abbraccerò un progetto civico che abbia come obiettivo non solo il rilancio della città, che in questi anni ha perso posizioni importanti, ma anche una pacificazione tra le diverse realtà locali. Le interlocuzioni, in questa direzione, sono molto incoraggianti».

Le interlocuzioni

Le parole si traducono in un progetto evidentemente finalizzato a concorrere per la carica più importante del Governo cittadino. Difficilmente una figura come quella del cardiologo che nel 2011 divenne assessore ai Servizi sociali della Giunta di Luigi Perseu (ottenendo nella lista civica facente riferimento all’Udc, quasi 600 preferenze, secondo per numero di voti soltanto al leader del partito Giorgio Oppi), accetterebbe un ruolo da comprimario nella contesa per lo scettro alla guida della città. «Solo attraverso un impegno civico di tutte le categorie (e non necessariamente legate ai simboli politici) si ha la possibilità di riportare le persone a vivere la politica. - prosegue Pes - Occorre con un programma adeguato, che prenda in considerazione tutti gli aspetti della società, che possa abbracciare tutte le sue rappresentanze. Iglesias è al momento una città isolata, che ha sollevato le mura attorno a sé. Invece sarebbe di vitale importanza fare “territorio”, in modo globale, ragionando e lavorando in sinergia con le altre realtà» . Un impegno, quello di Giuseppe Pes, che ridisegna di fatto tutti gli scenari delle possibili coalizioni protagoniste alle prossime amministrative. Se il centrosinistra punterà senza alcun indugio sulla ricandidatura del sindaco Mauro Usai, il centrodestra a questo punto potrebbe aver trovato quel tassello utile alla composizione di un mosaico fino ad oggi imperscrutabile. Pes ha posto fine alla fase delle pretattiche elettorali.