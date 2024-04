Comunali, Azione si schiera con Alessandra Zedda  

Zedda sì, ma Alessandra. Azione ha fatto la sua scelta. E ieri ha annunciato ufficialmente di appoggiare la candidata del centrodestra alle elezioni comunali di giugno.

Pochi giorni fa il no degli alleati del Campo largo aveva convinto Massimo Zedda a rinunciare a una possibile alleanza col partito di Calenda. Da qui il cambio di rotta. «Davanti ad uno scenario politico che in queste ultime ore vede un approdo finale sugli equilibri e le alleanze programmatiche per le comunali di Cagliari, Azione sceglie la linea della responsabilità e dell’innovazione», scrivono Giuseppe Luigi Cucca, Franco Stara e Sebastiano Tola, rispettivamente segretario regionale, componente del direttivo nazionale e segretario provinciale di Azione. «Dopo una profonda e aperta riflessione sulla prospettiva e il contributo del nostro partito abbiamo dunque deciso di portare avanti un accordo politico e programmatico con la candidata a sindaco Alessandra Zedda, la sola opzione che garantisce l’apertura reale e chiara di una strada che guarda al cambiamento». E ancora: «Al centro di tutto c’è sempre la città, i temi sui quali intervenire e, soprattutto, le misure e gli interventi da attivare nell’immediato per l’apertura di una nuova stagione di crescita e sviluppo».

Una decisione quasi obbligata, anche se nella nota si rivendica il fatto che Alessandra Zedda «oggi esprime la vera novità politica su Cagliari» per «realizzare un progetto di città concreto e innovativo». «Pertanto» è la conclusione, «Azione si proietta da oggi in un percorso che mette da parte l’indecisione e la poca chiarezza, favorendo al contrario un’alleanza che guarda al nuovo, in termini di proposta, di linguaggi e di nomi».

