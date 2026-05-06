Comunali, al voto per la rivincita 

Ortacesus si prepara al voto con uno scenario già noto: la sfida tra la sindaca uscente, Maria Carmela Lecca, e il capogruppo di minoranza Edoardo Di Martino, che si ripropone dopo sei anni. Come nel 2020, entrambi si presenteranno al voto a capo di una lista civica.

«Sono soddisfatta dei risultati raggiunti, — dichiara Lecca — quando ho preso in mano il paese c’erano molti problemi debitori e amministrativi. In questi anni abbiamo messo mano alle strutture comunali e avviato dei progetti, come quello del complesso parrocchiale di San Pietro, senza creare nuovi debiti». Guardando al futuro, la sindaca uscente punta sulla crescita del paese e sulla vicinanza a Cagliari. «Vogliamo rafforzare i servizi e rendere Ortacesus più attrattiva, anche dal punto di vista abitativo. Qui si vive bene, dobbiamo fare in modo che la comunità cresca», prosegue la candidata. Tra i progetti centrali il patrimonio pubblico, con particolare attenzione al futuro dell’hotel, oltre agli interventi su economia rurale e infrastrutture locali. Sul fronte della squadra, Lecca sceglie la continuità amministrativa. «Mi ripresenterò con molti elementi della vecchia squadra, a cui si aggiungono diversi giovani. È un gruppo vivo, attento e con molte idee» afferma la sindaca uscente.

Di segno opposto è Di Martino che punta su una proposta alternativa basata su confronto e partecipazione: «Non si può gestire un Comune limitandosi agli avanzi di amministrazione e al fondo unico, senza intercettare finanziamenti. Serve più iniziativa e capacità progettuale». L’attuale capogruppo di minoranza si presenterà con una lista «fortemente civica, composta da persone con esperienze diverse, unite dall’obiettivo di ricostruire il tessuto sociale del paese». Diversi i punti del suo programma: tutela dell’ambiente, qualità della vita, famiglia, cultura e agricoltura. «Vogliamo valorizzare il territorio e rendere il paese più attrattivo, per esempio con l’incremento delle aree verdi. Abbiamo un progetto ambizioso, piantare due mila alberi in paese» prosegue Di Martino. Tra le priorità anche il rilancio delle strutture comunali e dei servizi. «Le strutture comunali sono da rilanciare, non è stato fatto niente in sei anni. È necessario intervenire per renderle funzionali, per creare opportunità per il territorio e tenere così il paese vivo», chiude Di Martino.

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