Comunali, accordo tra M5S e Pd 

Resta da vedere se l’accordo tra M5S e Pd accontenterà tutti gli esponenti del centrosinistra. Un primo accenno di malumore era stato registrato qualche settimana fa quando il segretario Antonio Caddeo aveva chiesto e ottenuto alla commissione elettorale provinciale del Pd di rinviare il congresso cittadino a data da destinarsi, comunque dopo il voto per le amministrative. In pratica a Caddeo è stato concesso il via libera per continuare a trattare con le altre forze del centrosinistra in vista del voto.

Ai grillini quindi spetta la guida della coalizione, visto anche il recente risultato alle politiche, che ha portato – per la prima volta in città – a eleggere in Parlamento una asseminese, proprio l’ex sindaca Sabrina Licheri caduta un anno prima dalla scadenza del suo secondo mandato in Municipio.

L’accordo è fatto. Manca soltanto l’ufficialità, che verrà a giorni. Il Movimento 5Stelle e il Pd saranno alleati alle prossime elezioni Comunali ad Assemini. E traspare anche il nome del candidato sindaco di quello che si può considerare a questo punto lo schieramento di centrosinistra: si tratta di Gianluca Mandas, ex vice sindaco durante l’amministrazione di Sabrina Licheri. Proprio ieri la Regione ha stabilito la data: urne aperte il 14 e 15 maggio.

Guida grillina

Il dubbio

Resta un’incognita. Una parte del Pd che si rifà all’ex consigliere comunale Francesco Consalvo non si è mai espressa pubblicamente, ma pare non abbia gradito la mossa di Caddeo e la scelta del partito. A questo punto potrebbe presentarsi con una lista indipendente, sotto una sigla “progressista”, proprio come era successo alle Comunali di cinque anni fa, quando fu eletto appunto in Aula Consalvo (che continua a mantenere il più stretto riserbo).

Linee differenti

Sempre secondo indiscrezioni, Consalvo e i suoi non avrebbero gradito neppure che il Pd rinunciasse da subito a esprimere un leader della coalizione, concedendo il ruolo di candidato sindaco ai grillini senza batter ciglio. E comunque anche nell’ultima fase della consiliatura di Sabrina Licheri le due anime del Pd erano su posizioni differenti. Consalvo irremovibile all’opposizione, mentre il gruppo Pd in Aula era pronto a garantire a Sabrina Licheri i numeri per scongiurare l’arrivo in Municipio del commissario straordinario.

Il Pd isolano è alle prese in questi giorni con il rinnovo della dirigenza del partito. Proprio per questo motivo l’ufficialità dell’accordo con il M5S asseminese slitterà di qualche giorno.

Il quadro verso le Comunali è sempre più delineat. Nel centrodestra Massimo Carboni (Fdi) e Gigi Garau (Psd’Az) hanno dato la loro disponibilità a guidare la coalizione. Resta da capire il gradimento di Riformatori, Forza Italia, SardegnaVenti20 e Udc, più indirizzati verso Matteo Venturelli. Mentre l’ex sindaco (ed ex grillino) Mario Puddu ha già chiuso la sua lista civica, per ora senza alleati. (p. c.)

