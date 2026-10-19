Comunali, a volte ritornano 

Le voci sono insistenti. A primavera potrebbero tornare due vecchie conoscenze della politica ogliastrina, già sindaci con la fascia tricolore cucita addosso: Luciano Loddo a Tertenia e Franco Tegas a Talana. A Lanusei il dopo Burchi ha già due nomi in prima fila: l’avvocato Salvatore Zito scende in campo e la sua collega Giusy Mameli, in passato vicesindaco. Venticinquemila persone in Ogliastra aspettano le Comunali del prossimo anno. In undici paesi è partito il valzer per rinnovare i Consigli comunali. In prima fila ci sono i centri maggiori, sopra i tremila residenti: Lanusei, Bari Sardo, Baunei e Tertenia. Dietro, la tornata chiama Girasole, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Triei, Ulassai e Talana.

Le novità

Sia Loddo che Tegas, interpellati, glissano. Sorridono. Non smentiscono, non confermano. Lasciano la porta socchiusa, quel tanto che basta per far passare aria di campagna elettorale. «Vedremo», dicono entrambi. Un “vedremo” che in Ogliastra vale più di un programma. È il “vedremo” di chi conosce le piazze, le sezioni, le dinamiche di paese, di chi sa che un passo avanti fatto troppo presto può diventare un passo falso. Loddo a Tertenia lo sa bene. Tegas a Talana lo sa altrettanto. Hanno già indossato la fascia, sanno quanto pesa. E sanno anche quanto può tornare a pesare la voglia di rimettersi in gioco. A Tertenia il sindaco uscente, Giulio Murgia, ha già annunciato che a primavera concluderà il suo secondo mandato consecutivo. Secondo mandato a cui, invece, guarda il collega di Talana, Christian Loddo: «Se Dio vorrà e i talanesi pure».

Gli scenari

A Bari Sardo la partita è più sottile. Ivan Mameli è al nono anno di amministrazione e il nome che circola con più insistenza è proprio il suo, per un terzo mandato di fila. Potrebbe correre ancora, potrebbe chiudere un ciclo lungo dodici anni. Ma al momento nessuna conferma. «L’Alternativ@ sarà presente alle prossime elezioni, il paese non può interrompere la corsa al cambiamento. Sono a disposizione per la creazione di un gruppo in cui non esistono posizioni precostituite. Vale sempre il principio per cui tutti siamo utili e nessuno è indispensabile partendo dal sottoscritto. Nonostante ciò - dice il sindaco - abbiamo il dovere morale di dare il nostro contributo per il proseguo di crescita del nostro paese. Mi spaventa il solo pensiero di un ritorno al recente triste passato». Poi c’è il dato che in paese danno quasi per scontato: il Pd farà una lista.

A Perdasdefogu è umano il sindaco uscente: Bruno Chillotti va verso la seconda candidatura, forte del primo mandato. Vuole chiudere il cerchio, arrivare a dieci anni. Ma la sfida potrebbe arrivare proprio dai banchi dell’opposizione, con due nomi che conoscono bene il palazzo: Sebastian Lai e Flavio Cabitza. Quest’ultimo, in particolare, è stato il suo vice. Un ex vice che ora potrebbe trovarsi dall’altra parte, a contendergli la fascia.

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