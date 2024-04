Computer e smart tv: la biblioteca diventa un centro per lo studio 

Quasi 10 mila euro verranno investiti dal comune di Isili per il progetto “BenessereInComune”. Si tratta di azione orientate a dare un supporto alle famiglie con minori dai 6 ai 14 anni perché ci sia uno scambio di servizio e saperi. A Isili è prevista l’installazione, implementazione e gestione di spazi attrezzati, dotati di connessione internet, per lo studio in autonomia e per attività laboratoriali artistiche e culturali, comprese quelle extrascolastiche nel primo piano della biblioteca comunale: «Questo spazio – ha spiegato l’assessora ai servizi sociali, Erica Faedda – verrà realizzato con l’acquisto di nuovi computer, postazioni e sedie, dedicate all’utilizzo di supporti tecnologici personali».

Verranno inoltre acquistati due smart tv da 65 pollici per garantire la possibilità di webinair (seminario on line) in gruppo e poter ospitare seminari e approfondimenti in presenza: attrezzature all’avanguardia che consentiranno alla biblioteca di offrire un ulteriore servizio rivolto non solo a bambini, ragazzi e giovani isilesi ma a tutto il territoiro. «Ormai da tempo – ha aggiunto l’assessora – tanti studenti universitari hanno scelto proprio questo spazio come luogo di studio».

