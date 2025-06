Compromesso sui contributi alla Difesa: Rutte divide in due tranche il 5% del Pil 

Roma. È l’ottimismo il sentimento più diffuso a termine della ministeriale Weimar+ a Villa Madama in vista dell’atteso vertice dell’Aja della Nato. Quello di Antonio Tajani, che ringraziando Mark Rutte per la sua visita a Roma - dove ha incontrato Giorgia Meloni - in occasione della riunione, ha sottolineato come gli alleati stiano «andando nella giusta direzione» per un compromesso sul nodo dell’aumento delle spese di difesa, auspicato dal segretario dell’Alleanza atlantica in un 5% del Pil. A fargli eco lo stesso Rutte, che si è detto «fiducioso come Tajani che raggiungeremo una posizione comune, tutti e 32» i partner, anche prima della data del summit olandese. Il vertice del 24 e 25 giugno si concentrerà sul raggiungimento di un accordo che soddisfi le richieste del presidente degli Stati Uniti Donald Trump di destinare il 5% del Pil alla difesa. Rutte esorta i membri della Nato a impegnarsi a destinare il 3,5% alla spesa militare diretta entro il 2032 e un ulteriore 1,5% alla spesa più ampia per la sicurezza.

