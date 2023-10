«Compriamo le opere d’arte legate alla storia della città per fare promozione e cultura» 

L’arte come strumento di promozione di una città che per il suo futuro vorrebbe puntare sul turismo. Questo è l’obiettivo che ci si è proposti fondando il “Collettivo d'arte – manifesto d’arte per Carbonia", frutto dell’idea di un gruppo di amici appassionati della storia della città.

«L’idea ci è venuta quando ci siamo accorti che stato messo all'asta un importante quadro futurista riguardante Carbonia, realizzato intorno al 1939 dal noto artista viareggino Uberto Bonetti - racconta Roberto Abis, componente del collettivo – l’opera, dal titolo “Aerovista di Carbonia”: sarebbe potuta finire nella casa di un privato e nessuno avrebbe potuto più ammirarla». Da cui l'idea di autotassandosi per acquistarla e metterla a disposizione della città già dal prossimo 18 dicembre, ottantacinquesimo anniversario dell’inaugurazione di Carbonia : «Una spesa importante per la quale abbiamo poi deciso di coinvolgere l’intera comunità fondando il Collettivo d’arte – continua Abis – abbiamo lanciato la campagna via social e sta avendo un grande successo. C’è chi ci aiuta anche con pochi euro, stanno arrivando adesioni persino dall’Inghilterra». La raccolta servirà, infatti, a dare nuovo impulso alla ricerca di opere che potrebbero poi anche girare il mondo promuovendo la città: «Di recente c’è stata una mostra nazionale proprio sul Futurismo, con quest’opera avremmo potuto partecipare – conclude – l’entusiasmo è tanto e il Comune, con l’assessorato alla Cultura, ci sta incoraggiando a proseguire».

