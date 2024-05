Come da tradizione gli alunni dell’istituto Comprensivo 1 di Oristano e della scuola secondaria di Iº grado anche di Santa Giusta e Palmas Arborea si esibiranno in due concerti. Il primo oggi alle 20 nell’anfiteatro di Palmas Arborea e il secondo domani dalle 20 a Oristano, nel cortile della scuola primaria di via Solferino. I due eventi sono coordinati dal maestro e docente Antonello Manca. ( s. p. )

