Compravendita di una casa: Christian Solinas indagato 

Indagati per corruzione, in due inchieste della Procura di Cagliari, il presidente della Regione Christian Solinas, il consulente Christian Stevelli, l’imprenditore Roberto Zedda e Roberto Raimondi, dirigente regionale. Le indagini sono legate alla compravendita di una casa a Capoterra e a una laurea ad honorem a Tirana. «Sono a disposizione dell’autorità giudiziaria per chiarire qualunque addebito», dice Solinas. Nuovo segretario generale della Regione: è l’ex segretario del Pd sardo ed ex senatore Giuseppe Luigi Cucca.

