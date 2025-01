Comprare casa? Una chimera 

C’è una coppia che, nonostante un buon lavoro, non riesce a comprare casa a Tortolì. Marito e moglie sono costretti ad alloggiare nel seminterrato dei genitori di lui. C’è un’insegnante, che dopo aver girato a lungo e inserito post sui social, ha deciso di spostarsi a Santa Maria Navarrese perché si è scontrata con un muro di annunci che dicevano “solo locazioni brevi”. Sono gli inquilini precari, quelli che all’alba della stagione turistica devono sbaraccare. Chi possiede seconde case affitta solo per periodi brevi e se qualcosa il mercato la offre i prezzi mensili sono del tutto inaccessibili. «Oggi per meno di 700 euro non ti fanno vedere neanche un appartamento». Riccardo Palmas è agente affiliato Gabetti. Sa che accedere ad affitti medio-lunghi è un’impresa «drammatica: le condizioni sono assurde». Nel suo studio di Tortolì la fila è lunga. «A fronte di una miriade di richieste però manca l’offerta», conferma Palmas.

Senza alternative

C’era una volta una Tortolì in cui la casa era un simbolo di stabilità, di realizzazione, di opportunità. Oggi invece per tante persone, sempre di più, soprattutto i più giovani, sta diventando un simbolo opposto: di precarietà, fragilità, diseguaglianza. Numerosi immobili, durante l’anno, restano perlopiù disabitati. Nella maggior parte dei casi spuntano difformità amministrative, si scoprono sconosciuti al fisco eppure pubblicizzati sul web (per l’estate) e assai popolari tra gli utenti. «Tendenzialmente non sono in buone condizioni o comunque non idonei a essere affittati. La situazione - dice Palmas - è destinata a non cambiare, anzi l’affitto a lungo termine sparirà».

Costi inostenibili

Resta forte la tensione sul costo degli affitti. Un mercato al quale le coppie, in particolare giovani, sono costrette a rivolgersi a fronte della difficoltà di acquisto del mattone. Sui social le richieste di immobili si moltiplicano, benché chi ambisce all’affitto annuale è ben consapevole di avere poche speranze. Eppure ci provano Le risposte sono sempre le stesse: «Se interessa affitto da ottobre ad aprile».

Rimane scoperta la stagione turistica, evidentemente più remunerativa rispetto alla locazione annuale. È un dato di fatto che col boom del turismo e l’arrivo dei vacanzieri diventa molto più redditizio trasformare gli immobili in case vacanze piuttosto che affittarle per tutto l’anno.