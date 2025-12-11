Comprano all’asta, dissuasi col fuoco 

Un piano che pensavano aver perfezionato nei dettagli: un incendio nella notte, due auto distrutte e una giovane coppia terrorizzata. Tutto per farla desistere dall’interesse mostrato per un appartamento all’asta in via Galilei, appartenuto al nonno di una dei presunti autori degli atti di violenza. È l’episodio che ha portato a tre misure cautelari nei confronti di Giuseppe Cardia, Paolo Sulas e Franca Sias ritenuti - secondo l’accusa - responsabili di estorsione aggravata, turbativa d’asta e incendio di autovetture. Ieri mattina la Polizia ha portato a Badu ’e Carros Cardia e Sulas, e notificato un obbligo di dimora a Sias, su disposizione del Gip di Nuoro, Mauro Pusceddu. L’indagine della Squadra mobile, coordinata dalla Procura, è partita dall’incendio delle due vetture avvenuto nella notte del 19 novembre. Le vittime, una coppia appena trasferitasi a Nuoro per lavoro e in cerca di una prima casa, avevano da poco visionato un appartamento in via Galilei, immobile sottoposto ad asta fallimentare. Subito dopo la visita, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, erano iniziate le minacce e gli avvertimenti a non interessarsi a quella casa.

L’incendio

Le intimidazioni non erano bastate. Per colpire la coppia e impedirne la partecipazione all’asta, poche ore dopo gli indagati avrebbero messo in atto un piano premeditato: si eranoi mossi nella notte cercando di evitare telecamere per appiccare il fuoco all’auto dei possibili acquirenti parcheggiata in via Laconi. Avevano agito a volto coperto, convinti che le precauzioni avrebbero reso impossibile identificarli. Ma non è bastato. Le attività tecniche e investigative della Mobile hanno permesso di ricostruire i movimenti degli autori, individuare i mandanti e risalire alla dinamica dell’intimidazione.

Gli arresti

Durante l’esecuzione delle misure cautelari, gli agenti hanno effettuato perquisizioni a carico dei tre indagati, sequestrando materiale ritenuto utile a consolidare il quadro accusatorio. La coppia - lui agente della polizia penitenziaria da poco assegnato alla città - aveva semplicemente manifestato l’intenzione di acquistare un’abitazione. Asta poi andata deserta. Si è invece trovata davanti una violenza inattesa e finalizzata a controllare con la forza l’esito della procedura fallimentare.

