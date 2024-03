Compra una casa e trova una bomba 

Trova un ordigno della seconda guerra mondiale nella casa appena acquistata. È successo ad Arbus in via Manzoni, dove un operaio, mentre puliva il cortile dell’abitazione, dietro la porta di un magazzino si è trovato davanti la bomba inesplosa. Rendendosi conto del rischio, l’uomo ha avvisato la padrona di casa che a sua volta ha allertato immediatamente i carabinieri della stazione locale. Completate tutte le operazioni del caso, l’ordigno è stato trasportato in aperta campagna, dove verrà fatto brillare nei prossimi giorni.

Il racconto

«Ho avuto tanta paura e ancora non è passata. Io e la mia famiglia siamo vivi per miracolo. Da lassù il buon Dio, in occasione della Pasqua, ha avuto un pensiero per noi, soprattutto per i miei tre figli disabili – racconta la proprietaria della casa, Adriana Zanda –. Non può essere diversamente, quando penso che in questi giorni, in un punto a poca distanza dalla bomba, abbiamo bruciato l’erba secca. In quel momento sarebbe potuta esplodere, innescata da una scintilla del fuoco. Non sarei di certo qui a raccontare questa brutta storia». Zanda ricorda la ragione per la quale ha acquistato quella casa disabitata da 60 anni: «Volevamo un giardino ampio per i miei figli e così lo abbiamo comprato, trattandosi di un immobile confinante con casa mia». Intanto i carabinieri della compagnia di Villacidro, guidati dal comandante Francesco Capula, raccomandano: «Mai sottovalutare il pericolo rappresentato dai residuati bellici. Possono apparire innocui, ma causano incidenti, anche mortali».

La sicurezza

Alle operazioni, coordinate dalla Prefettura, hanno partecipato gli artificieri del 5° Reggimento Genio Guastatori dell’esercito, la Croce Rossa, i carabinieri e il comandante della Municipalizzata, Giovanni Steri. «Venerdì mattina – dice Steri – l’intervento di recupero e trasporto dell’ordigno in un’area aperta ha conciso con l’orario della Via Crucis per le strade del paese, una di questa era proprio via Manzoni, vicino alla parrocchia. Dovendo transennare la zona per questioni di sicurezza, in collaborazione col parroco, abbiamo modificato il percorso». E il sindaco, Paolo Salis, aggiunge rivolgendosi ai cittadini: «Non dimentichiamo che le bombe inesplose, anche dei due conflitti mondiali, sono sempre attive».

