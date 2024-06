Compra un biglietto da cinque euro e vince mezzo milione 

Il tagliandino gli è costato 5 euro, per la vincita occorre affiancare altri cinque zeri. Ancora una volta la dea bendata bacia il Sulcis e ancora una volta succede al Bar del Pescatore, località di Bruncu Teula, nella linea di confine fra San Giovanni Suergiu, Portoscuso e Carbonia.

Con un biglietto Gratta e Vinci della serie “Numerissimi”, un fortunato acquirente si è portato a casa mezzo milione di euro. La giocata è avvenuta lo scorso 5 giugno ma la Lottomatica ha ufficialmente avvisato i titolari del bar, la famiglia Nocco, solo ieri mattina. E nel bar è iniziatala festa, benché del vincitore non si conosca l’identità. Potrebbe essere chiunque, chiaro, ma quell’esercizio pubblico (non nuovo a vincite del genere) è posto in un crocevia fra la rotonda della strada provinciale 75 che arriva alla zona industriale, la bretella della sp2 che porta alla località dei pescatori, e il segmento che poi conduce a Matzaccara e alla statale 126. «Non sappiamo davvero chi possa essere il vincitore e neppure siamo stati contattati - spiega Angelo Nocco, il titolare – ma ci piace pensare che possa magari essere un pescatore del posto, oppure un operaio del polo industriale che si è fermato al bar per un caffè prima di andare a lavoro, o magari un anziano con pensione sociale: speriamo qualcuno che certamente abbia bisogno di tutto quel denaro».

Una gioia del genere al Bar del Pescatore era stata vissuta sei anni fa quando era stato staccato un tagliando Gratta e Vinci da due milioni di euro. In quel caso era fortissimi i sospetti che il fortunato potesse essere un operaio del polo industriale.

