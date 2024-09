Compra sigarette con carte rubate, 36enne nei guai 

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diverso dai contanti. È l’accusa che viene contestata a un 36enne, fermato dagli agenti delle Squadra Volanti della Questura con in mano ancora una carta di credito risultata rubata.

La denuncia del furto di un portafogli da un’autovettura parcheggiata in viale Ciusa era stata comunicata venerdì sera al Centro Operativo della Polizia. Il ladro, dopo aver rotto il finestrino, aveva portato via anche altri oggetti dall’abitacolo. La vittima del furto ha poi riferito di essersi accorta del furto dopo aver ricevuto sul proprio smartphone diversi avvisi di avvenuti pagamenti, effettuati da una tabaccheria di Pirri. Così le volanti hanno rintracciato il 36enne che, nel frattempo, aveva acquistato 20 pacchetti di sigarette: con sé aveva una pinza multiuso in acciaio, un martelletto frangi vetro, un cacciavite, ma anche il portafoglio e quattro paia di occhiali di proprietà della vittima. Il giorno dopo l’arresto il giudice gli ha applicato l’obbligo di firma.

