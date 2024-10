Compound per i Musk 

Elon Musk ha comprato in segreto un compound da 35 milioni di dollari per far convivere in Texas i suoi molti figli e almeno due delle loro mamme. Lo scrive il New York Times rivelando anche che il grande sostenitore di Donald Trump ha offerto lo sperma ad amici e conoscenti in nome di una crociata contro il collasso democratico dell’Occidente. Il compound nei pressi di Austin, dove si trova il quartier generale di Tesla, include una villa in stile toscano e un’altra magione confinante.