Compostaggio  domestico, corso sui rifiuti 

I monserratini potranno saperne di più sul compostaggio domestico grazie a un corso online di circa un’ora organizzato da Gesenu, in programma mercoledì 16 ottobre alle 18.30 sulla piattaforma Zoom. Sarà tenuto da un esperto agronomo. La finalità dell’iniziativa dell’azienda perugina dei rifiuti è quella di fornire ai cittadini un supporto professionale su un tema ancora poco conosciuto, come appunto il compostaggio domestico. È una delle tante campagne informative che Gesenu ha avviato a Monserrato per far sì che le persone sappiano come differenziare bene i rifiuti migliorando così la raccolta differenziata in città. Per partecipare al corso - gratuito - occorre iscriversi mandando una mail a comunicazione@gesenu.it indicando nome, cognome, telefono ed email. Gli utenti, in seguito, riceveranno la conferma di avvenuta registrazione, insieme al link di collegamento al corso, al termine del quale riceveranno un attestato. (ste. la.)

