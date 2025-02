Compost, aumentano i costi per l’impianto di Quirra 

Quando l’impianto di compostaggio di Quirra riaprirà entrerà in vigore la nuova tariffa. Sarà di 98 euro a tonnellata, ovvero un incremento del 37 per cento rispetto agli ultimi cinque anni di fatturazione. Un salasso. La decisione è stata comunicata durante l’assemblea convocata dalla Provincia dell’Ogliastra per un confronto con i sindaci del territorio. «Si tratta di un adeguamento al tariffario regionale», ha precisato Marzia Mameli, amministratrice straordinaria dell’ente intermedio. Ma nel frattempo c’è da tamponare l’emergenza del sito di Quirra chiuso da settimane: il servizio è stato sospeso per tre mesi per la rottura di un telone che copriva parte dell’area stoccaggio dei rifiuti organici. I cui sindaci hanno dovuto sottoscrivere una convenzione con l’impianto di Olbia. Ieri il sindaco di Arzana, Angelo Stochino, ha ribadito la proposta lanciata nei giorni scorsi: «La Provincia si accolli i costi extra e compensi i Comuni». Hanno replicato il dirigente della Provincia di Nuoro, Vincenzo Zanzarella, e la stessa amministratrice straordinaria dell’Ogliastra. Per il dirigente l’ipotesi di compensazione è legittima. «Se il dirigente - ha detto Mameli - si è espresso positivamente sulla legittimità del compenso siamo pronti a verificare i passaggi successivi. Sono d’accordo sul fatto che gli enti vanno sostenuti in questa fase di emergenza». Mameli ha concluso intervenendo sui tempi di sistemazione del sito di Quirra: «Abbiamo sollecitato il concessionario. Il nuovo telone deve arrivare dalla Germania». (ro. se.)

