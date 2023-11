«Comportamento antisindacale della segretaria comunale» 

Si accende il confronto sul nuovo contratto decentrato integrativo dell’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” a cui hanno partecipato i rappresentanti dei diversi Comuni, le rsu dei diversi Municipi e i rappresentanti territoriali della Cgil, Cisl e Uil. Monica Secci, segretaria provinciale della Funzione Pubblica Cgil Sardegna Sud Occidentale, in una lettera rivolta ai sei sindaci dell’Unione dei Comuni denuncia la condotta ritenuta antisindacale da parte di Giovanna Urrazza, segretaria comunale in diversi Comuni e in questo caso delegata a presiedere il confronto.

«La riunione si stava svolgendo regolarmente – spiega Secci – quando ha chiesto la parola Francesco Marras, uno dei componenti della rsu di San Gavino, ma la presidente ha detto che non gli avrebbe consentito di parlare e ha invitato i presenti ad abbandonare la sala durante l’intervento di Marras. Questo fatto non si è verificato e la stessa segretaria ha detto che gli avrebbe parlato sopra per non farlo proseguire. Come Cgil consideriamo questo fatto di estrema gravità dal momento che questa condotta calpesta i più elementari diritti sindacali dei rappresentanti eletti democraticamente a rappresentare le istanze dei lavoratori». Impossibile conoscere il punto di vista della segretaria Giovanna Urrazza che, contattata più volte telefonicamente e via messaggio, non risponde.

