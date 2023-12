«Comportamenti gravi, carabiniere non potrà  restare nell’Arma» 

«L’amministrazione dispone di un ampio potere discrezionale nell’apprezzare la rilevanza disciplinare dei fatti, sicché, una volta valutati gli stessi, il giudizio sulla proporzionalità della sanzione rispetto all’illecito contestato e alla sua graduazione sfugge al sindacato del giudice amministrativo». Insomma, i giudici del Tar Sardegna non possono restituire il grado levato ad un carabiniere che era stato punito per una complicata vicenda legata alla vendita di un’auto, rimasta appesa per anni. Non solo. Prescritti i reati, il disciplinare è stato confermato.

Lo ha chiarito in una sentenza depositata in questi giorni il collegio presieduto dal giudice Marco Buricelli che ha respinto il ricorso di un militare difeso dall’avvocato Andrea Pasquale Cannas. La vicenda risale a oltre vent’anni fa, nel 2002, legata ad una compravendita di un’auto per circa 7 mila euro. Scoperto sette anni più tardi che non era mai stato registrato il passaggio di proprietà al Pubblico Registro automobilistico, la storia aveva generato una querela e un procedimento penale, terminato nel 2016 con non doversi procedere per essersi i reati estinti per intervenuta prescrizione. Un anno dopo il Comando interregionale dell’Arma ha ordinato un’inchiesta conclusosi con un procedimento disciplinare e la perdita del grado.

Nel suo ricorso il carabiniere aveva contestato l’eccesso di potere per falsità dei presupposto o travisamento dei fatti, chiedendo ai giudici di annullare il provvedimento della Commissione disciplinare. La sanzione – scrivono i giudici – è stata adottato «all’esito di un’autonoma valutazione della condotta, giudicata di per sé biasimevole sotto l’aspetto disciplinare per la sua contrarietà ai principi di moralità e di rettitudine che devono sempre caratterizzare l’integrità etico-comportamentale di un appartenente all’Arma dei carabinieri». Insomma, nonostante non ci sia stata condanna penale, il grado non sarà restituito.

