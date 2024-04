«Complimenti ai rossoblù, ma il gol del 2-2 è viziato» 

L’Inter che si appresta a vincere il ventesimo scudetto della sua storia rallenta davanti a un Cagliari che a San Siro sforna una prestazione di alto livello. Così i nerazzurri falliscono il secondo obiettivo ancora a portata di mano in questa stagione dopo il titolo: il record di punti in campionato. Mancano sei partite e anche vincendole tutte la squadra di Inzaghi non può superare quota 103, tetto massimo toccato dalla Juventus di Conte nel 2013/14.

Così il tecnico interista a fine gara non è soddisfatto. Per il pareggio e in parte per il gol del 2-2, a suo dire (forse) irregolare. «La cosa che mi dispiace di più è non aver vinto davanti ai nostri tifosi», il suo commento ieri notte, «siamo stati due volte in vantaggio e siamo vicini allo scudetto, ma mancano ancora 18 punti e serve rimanere sul pezzo. I ragazzi stanno lavorando benissimo, ma dovremo rivedere il primo gol in cui non abbiamo lavorato bene di reparto. Sapevamo di affrontare una squadra in salute e che non molla mai, abbiamo sofferto nelle loro ripartenze. Sul primo gol del Cagliari dovevamo lavorare meglio. Il secondo è casuale, in più abbiamo preso una ripartenza su nostro calcio d’angolo». E la rete «è stata chiaramente viziata. Rivedendola ci poteva essere una revisione al Var, però è successo ed è andata. Ma abbiamo trovato una squadra in salute e che fatto un’ottima partita, le faccio i complimenti».

Ora per conquistare aritmeticamente il titolo nel prossimo turno è indispensabile battere il Milan lunedì sera. «Ci farebbe piacere, sappiamo cosa rappresenta un derby e ci prepareremo al meglio per farlo. Se ce la faremo meglio, altrimenti ci saranno altre occasioni», mette le mani avanti Inzaghi, «chiaramente il Milan vorrà fare del proprio meglio davanti ai propri tifosi». Adesso «analizzeremo la sfida col Cagliari e poi da mercoledì prepareremo il prossimo match nel migliori dei modi per portare tutti i 22 giocatori a disposizione al massimo»

