«Complimenti a questi ragazzi» 

La questione infortunati sta diventando una pericolosa costante. E con il rosso preso da Mina, agli assenti si aggiungerà anche il pennellone colombiano. «Abbiamo una squadra rimaneggiata e questa sera ne abbiamo persi altri: diciamo che, oltre a questo, abbiamo sempre dato segnali di reazione»: il pensiero positivo di Fabio Pisacane dovrebbe essere insegnato nelle scuole, ai manager, a chi deve guidare un gruppo. Altre pillole di realismo pallonaro: «Ai ragazzi ho detto che non è importante non cadere, ma rialzarsi subito. Per questo faccio i complimenti alla squadra: sono contento della reazione che abbiamo avuto, in un’aria pesante». Pesante come quelle due sconfitte da esibire con poco orgoglio alla Domus, ancora scottata dallo scivolone col Lecce. Eppure il Cagliari non ha mai abbassato la testa, concentrati e senza cali anche quando Mina è stato espulso. A Parma non ci sarà, venerdì sera: «Mina? Il contatto è fuori area, poi non so da altre angolazioni però Mina prende il piede di Noslin col tacco: bravo chi ha suggerito all’arbitro che era fuori area», così l’allenatore rossoblù sull’episodio che fortunatamente non ha inciso sul match, anche grazie a quella parata prodigiosa di Caprile.

La squadra

«Questi ragazzi vanno aiutati, stanno facendo un qualcosa di incredibile in linea con il percorso», sottolinea Pisacane, che dispensa anche pillole di psicologia, un’altra delle sue armi: «Lavoriamo tantissimo con le immagini, questi ragazzi fanno in fretta a esaltarsi e a deprimersi», dice, «io devo essere bravo, alla luce di quello che ho messo dentro, a correggerli qualora si deprimano o quando noto che c’è troppa euforia nel gruppo». Il gruppo prima di tutto: «Complimenti a Ze Pedro, a Obert, a Dossena, peccato perché a Parma non avremo Mazzitelli e Mina».

Doppio Esposito

L’allenatore napoletano affronta il tema Esposito, che ancora una volta ha dato meno da attaccante e più da uomo di sacrificio: «Ero molto felice al suo arrivo, per le qualità, sta soffrendo per questo momento e mi dispiace, col Lecce l’avevo lasciato 100 minuti in campo, oggi ha fatto un passettino in avanti, è questione di tempo. Anche io lo sto limitando, stasera gli ho fatto marcare Rovella: è destinato a fare una grandissima carriera, ha qualità e personalità». Li protegge tutti, sui giovani e sulla loro testa è imbattibile.

