«Complimenti a noi e a loro» 

«Bisogna sempre provare a vincere, contro chiunque, ma quando sei sotto di un gol, agli avversari annullano il secondo gol e poi hanno altre opportunità per segnare, devi essere soddisfatto di non aver perso». A 72 anni, Claudio Ranieri conosce l’importanza di vedere il bicchiere mezzo pieno. Sempre. Guai a deprimere una squadra che è stata capace di tirarsi fuori dalle sabbie mobili di partita che si era fatta tremendamente difficile.

Il nome non è tutto

In vista di tre sfide con Atalanta, Inter e Juventus, i tifosi saranno contenti di sentire l’allenatore dire: «Non andiamo dietro al nome dell’avversario. Il Verona è una signora squadra, rende la vita difficile a tutti, alle grandi squadre. Sapevamo che avevano un motore e una determinazione eccezionale e aver risposto colpo su colpo a una squadra del genere mi ha fatto molto piacere. Io so come Marco Baroni fa giocare le sue squadre: senza guardare, mettono palloni lunghi e hanno quattro “cavalli” velocissimi a inseguirli, si interscambiano molto bene. Dietro abbiamo fatto una gran bella partita, abbiamo sbagliato quando abbiamo offerto loro le ripartenze. Però complimenti al Verona e complimenti anche al Cagloari». Adesso però arriva un trittico di squadre di gran nome: «Sono fiducioso per quello che riusciremo a fare con i ragazzi. Dirò loro non vi disperate se saranno tre partite difficilissime: dobbiamo continuare a giocare con la stessa determinazione e con la stessa volontà contro tutti. Questo è un campionato bellissimo nella lotta per evitare la retrocessione, ci sono diverse squadre e noi lotteremo sino all’ultimo secondo dell’ultima partita. Poi vedremo quanti punti abbiamo fatto e se saranno sufficienti a restare in Serie A».

Attenti a quei tre

Ci sono diverse note liete: «Sono contento per i tre “ragazzini” che sono entrati, Oristanio, Prati e Soulemana. Già da una ventina di giorni li stavo vedendo bene, però non volevo metterli dall’inizio per non caricarli del peso di questa partita». Un’indicazione per le prossime gare, così come il discorso su Gaetano: «Avevo già tre punti interrogativi con Mina, Lapadula e Nandez e lui sono a domenica non era neppure tra i convocati. Non volevo che entrasse e magari al primo tiro soffrisse il riacutizzarsi dell’infortunio».

Vecchi difetti

Certo, esame tattico a parte, resta negli occhi quel primo tempo molto inferiore al primo. Un film già visto: «Questo è un po’ nel nostro dna», prova a scherzare. «Nel primo tempo non abbiamo giocato bene, perché è stato bravo invece il Verona a fare quello che sa fare meglio. Noi non volevamo sbilanciarci e offrire il fianco in contropiede. Avevo detto ai miei di scavalcare il loro centrocampo perché loro sono una squadra molto solida, molto tenace, con una difesa molto attenta. Così come siamo stati molto attenti noi, tranne che in occasione del gol e di un paio di ripartenze». Nella ripresa il cambio, con Viola a far da regista dietro le punte: «Il nostro piano tattico non è riuscito: sono stati bravi i loro difensori a scappare e né con Shomurodov, né con Luvumbo, né con Nandez siamo riusciti a impensierirli. Ho preferito cambiare e ho scelto Shomurodov che però non aveva giocato male. Se il Cagliari ha giocato così la colpa è solo dell’allenatore».