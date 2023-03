Completato il restauro del muro pericolante 

Rischiava di venir giù, danneggiato dal tempo e da una mancata manutenzione che l’aveva sgretolato. Adesso il muro di cinta dell’ospedale San Giovanni di Dio, sul lato di via Anfiteatro e davanti al Palazzo delle Scienze è stato finalmente rimesso in sesto. Restaurato da un lavoro durante diverse settimane e che rientra negli interventi di restauro dell’intera area fino alla riqualificazione del viale Buoncammino.

Per mesi il tratto a rischio crollo era stato transennato così da evitare incidenti per i passanti e per le auto. Un’accelerata è stata fatta dopo la chiusura di via Porcell dovuta al muro fortemente lesionato del Dipartimento universitario di scienze biomediche. Per sopperire ala chiusura della strada l’amministrazione comunale ha deciso di modificare la viabilità, cambiando il senso di marcia anche in via Anfieatro.

