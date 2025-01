Completato il parco giochi nell’area di Portopaglietto 

Restyling completato nel parco giochi della pineta di Portopaglietto, a Portoscuso. Tra le novità spicca l’altalena a misura di bambini diversamente abili, all’insegna dell’inclusività per permettere proprio a tutti i bambini di usufruire del nuovo gioco nel verde della pineta.

Tra gli interventi realizzati nella riqualificazione del parco giochi c’è la ripiantumazione del prato e di nuove piante autoctone, oltre all’installazione di un nuovo elemento ginnico per l’area attrezzata per il workout all’aperto.

«Siamo molto orgogliosi di questo intervento, in particolare della nuova altalena che garantisce l’accessibilità al gioco anche ai bambini con difficoltà motorie – dice il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Alimonda – ne siamo orgogliosi anche perché questo tipo di giochi all’aperto non sono molto diffusi nel nostro territorio».

Nella nuova versione del parco giochi sono stati installati due nuovi punti luce che consentiranno di accedere ai giochi anche a tarda sera. Come per tutti gli spazi pubblici, l’auspicio delle amministrazioni è unico. «Auspichiamo la collaborazione di tutti – dice il vicesindaco – per poter usufruire del patrimonio pubblico di Portoscuso».

