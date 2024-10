Completato il nuovo forno di comunità 

«Lavori conclusi, fra un mese il forno di comunità verrà collaudato, l’augurio è che possa essere utilizzato l’8 dicembre in occasione della festa Su binu nou». Quattro anni dopo l’inizio dell’intervento, l’assessore al turismo di Sardara, Antonio Mameli, comunica la fine di un progetto a scopo sociale. «Per rimediare agli errori di costruzione – ricorda l’esponente dell’esecutivo – si è reso necessario un cantiere didattico con la presenza di esperti in lavori in terra cruda. Otto allievi, interessati ad apprendere l’arte del restauro e della decorazione, guidati dal maestro Manuel Lain e del tecnico responsabile in Sardegna, Walter Secci, hanno rimesso a nuovo il forno. Particolare attenzione nella preparazione dell’intonaco, un impasto particolare adatto alla terra cruda». Realizzata nel cortile dell’ex scuola elementare di via Manzoni, la costruzione è stata avviata nel 2019, in collaborazione con l’associazione nazionale Città della terra cruda, dopo il benestare della Soprintendenza paesaggistica. La pandemia ha rallentato l’iter fino all’inaugurazione nel 2023. Acceso il fuoco per gli arrosti in occasione della ricorrenza dell’Immacolata, la brutta sorpresa: la struttura ha iniziato a perdere pezzi. Risolto il problema, i cittadini ora potranno utilizzarlo per manifestazioni sociali, culturali e di promozione turistica. ( s. r. )

