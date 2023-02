Completato il corso Aia: il Buonarroti “diploma” dieci nuovi fischietti 

A Guspini ci sono dieci arbitri di calcio in più grazie al corso organizzato dalla scuola Buonarroti e dalla sezione arbitrale Aia di Oristano. Erano partiti in 28 tra ragazze e ragazzi dai 15 ai 19 anni: il 60 per cento ha seguito le lezioni con assiduità per ottenere i crediti Pcto (alternanza scuola lavoro), dieci invece volevano raggiungere il traguardo finale e ci sono riusciti: giovedì a Oristano hanno sostenuto la prova che li ha resi ufficialmente dei fischietti di gara aprendo le porte del sogno che potrà portarli, con impegno e dedizione, ad arbitrare partite di calcio importanti e perché no, nelle massime categorie. Pronti a scendere in campo: Giuditta Ferrau, Marika Muntoni, Giulia Pittau, Antonio Olla, Mattia Falchi, Alessio Angius, Leonardo Sardu, Andrea Pilloni, Walter Doriano e Sebastian Pani.

Roberto Pinna, il tecnico promotore progetto, Daniele Piras, docente di scienze motorie, e il dirigente scolastico Mauro Canu sono molto contenti. «L’idea mi è subito piaciuta e mi sono attivato per far sì che venisse realizzata», dice Canu. Anche il vertice arbitrale oristanese è rimasto soddisfatto delle prove effettuate giovedì dagli studenti. «Addirittura due ragazzi hanno totalizzato i 100 punti, cioè 20 domande corrette su 20 – dice Pinna – si sono messi a studiare in maniera approfondita il regolamento». Ora mancano solo i test atletici, programmati per la settimana prossima e i nuovi arbitri saranno pronti ad arbitrare alcune partite nella categoria dei giovanissimi provinciali, accompagnati dai tutor del settore arbitrale, che li guideranno per due o tre gare. ( g. g. s. )

