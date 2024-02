Completato il cantiere nel canale di Is Faddas 

Sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza del canale Is Faddas, nel Comune di Sant’Anna Arresi.

I lavori sono stati realizzati grazie alla vincita di un bando del ministero dell’Interno del 2021 e hanno permesso di risolvere diverse problematiche di carattere idraulico per l’abitato della frazione attraversata da tre corsi d’acqua. Negli anni i residenti hanno segnalato svariati disagi dovuti a allagamenti sia della sede stradale sia della zona, ma anche delle abitazioni e campi circostanti. L’intervento ha permesso di realizzare dei muri di contenimento per la protezione delle sponde dei corsi d’acqua, grazie a gabbioni sul fondo e con degli attraversamenti con elementi in calcestruzzo di adeguata capacità oltre alla risagomatura dell’alveo. Soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Mei: «Si tratta di un importante passo avanti – ha detto - permetterà di mitigare le problematiche da dissesto idrogeologico che hanno recato non pochi disagi negli ultimi anni. Nel frattempo, è in corso un altro intervento a Is Farcis con un finanziamento di 500 mila euro, ed è in fase di progettazione la messa in sicurezza per l’abitato di Is Potettus.

