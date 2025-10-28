VaiOnline
Monte Mixi.
29 ottobre 2025

Completati i lavori per lo skatepark, dubbi sulla gestione  

La tabella di marcia, per una volta, è stata quasi rispettata. I lavori per lo skatepark di Monte Mixi sono conclusi e presto – tempi burocratici permettendo – potrà finalmente essere a disposizione degli amanti della tavola con le rotelle. «L’impresa ha terminato anche le opere del verde e sta per consegnare l’impianto ai Lavori pubblici», spiega Giuseppe Macciotta assessore allo Sport. «Solo dopo questo passaggio lo prenderemo in assegnazione noi». Tanta la fame di skate che i ragazzini di notte scavalcano la recinzione per utilizzare la “bowl”, la grande vasca a “serpente” con raggi di curvatura e inclinazioni differenti, completa di cambi di direzione ed elementi per effettuare le manovre più radicali. «Dobbiamo accelerare le procedure di gestione. Le ipotesi sono due – afferma Macciotta – la prima è che il Comune controlli direttamente l’impianto; la seconda è che venga bandita una gara per cederlo in concessione. Quest’ultima possibilità richiede un’attenta valutazione economica e la preparazione della gara d’appalto. Tempi più lunghi, non compatibili con le esigenze di chi utilizza la struttura, nonostante non sia ancora disponibile».

