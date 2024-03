Completati i lavori per la casa del surf 

Sono giunti a compimento i lavori per il recupero del vecchio edificio, che un tempo ospitava il magazzino del minerale della storica società Malfidano di Buggerru. Il fabbricato, ubicato nei pressi del porto turistico, sarà adibito a Casa del Surf. «Sarà allestita all’interno dei locali una specifica palestra – spiega la sindaca di Buggerru Laura Cappelli – che sarà data in concessione assieme al resto dello stabile. Così si consentirà a chi soggiornerà nel nostro paese di praticare lo sport e di potersi allenare anche quando il meteo non consente di farlo all’esterno». I lavori sono stati eseguiti grazie a un finanziamento di circa 790 mila euro, concessi all’amministrazione comunale del centro costiero dall’assessorato regionale per i Lavori pubblici. «Uno stanziamento che oltre allo stabile – aggiunge Cappelli – permetterà anche la rivisitazione delle aree esterne adiacenti». Il restauro dell’ex magazzino del minerale, riconvertito ora a Casa del Surf, per far fronte alle esigenze atletiche dei tanti appassionati che praticano il surf da onda nel mare di Buggerru, ma anche agli altri turisti amanti dello sport in genere, rappresenta l’attuazione dell’ultimo intervento del grande Piano di riconversione ai fini turistici del patrimonio ex minerario, passato nelle disponibilità delle amministrazioni comunali, che si sono succedute alla guida del Municipio negli ultimi vent’anni. «La disponibilità della palestra nella nuova Casa del Surf – conclude Cappelli – rappresenta un ampliamento dell’offerta turistica, che renderà il soggiorno a Buggerru sempre più appetibile».

