Teulada
22 ottobre 2025 alle 00:30

Completati i lavori nella condotta 

Sono stati completati nei giorni scorsi i lavori di manutenzione sulla prima parte del tratto di condotta idrica di S’Enna Manna. Il tratto della condotta interessato e quello compreso tra Su Scioppadroxiu e S’Arcu de Su Sessini.Si è trattato di lavori programmati a seguito del guasto verificatosi lo scorso dicembre e ora la sorgente è pienamente operativa. Restano da completare soltanto alcuni manufatti e poche lavorazioni secondarie. Grazie ad un finanziamento di poco meno di 900 mila euro ottenuto dall’amministrazione comunale per l’emergenza idrica si è riusciti a sostituire dei tratti di condotta compromessi. È stato scelto un sistema di risanamento che consente di inserire una guaina rivestita in resina all’interno delle vecchie tubazioni, garantendo maggiore efficienza e durata nel tempo. Con i fondi ottenuti si riuscirà ad effettuare anche altri interventi di ammodernamento della rete, come lo scavo di due nuovi pozzi e la realizzazione delle relative stazioni di pompaggio.

