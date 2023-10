Completati i lavori di restauro, riapre la chiesa di Sant’Antonio 

Dopo tre mesi di lavori questa mattina alle 8 riapre al pubblico la parrocchia di Sant’Antonio Abate. Una manutenzione a lungo invocata dal parroco don Andrea Lanero e finalmente divenuta realtà. Come per ogni altra architettura le regolari manutenzioni sono necessarie, ancor più se si parla di un bene quotidianamente fruito dalla comunità.

In edifici di interesse storico e culturale come questo, edificato secoli fa, il deterioramento della struttura deve essere attentamente monitorato e anche un semplice distaccamento d’intonaco o, ancor peggio, di porzioni di parete, potrebbero essere causa di seri danni a cose e persone.

L’amministrazione comunale uscente (sindaca Anna Paola Marongiu) ha provveduto all’aggiornamento dello schema di programma triennale per il periodo 2021/23 e dell’elenco annuale dei lavori di competenza 2021, tra i quali rientrano quelli di messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di agibilità della chiesa parrocchiale. L’intervento è stato finanziato con risorse regionali e comunali per un importo di circa centomila euro e nel 2021 è stata avviata la progettazione dell’opera.

Ad oggi i principali lavori sono terminati e la parrocchia può nuovamente aprire le porte ai suoi fedeli. Non tutto però è andato liscio. Lo stesso don Andrea racconta che: «come spesso succede ritardi e imprevisti vari hanno posticipato il fine lavori e in alcuni casi è stato necessario rivedere nel dettaglio alcune lavorazioni. Alla fine però ce l'abbiamo fatta».

