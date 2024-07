Completati i lavori al Corso  riaperto ieri per la Notte bianca 

É stato inaugurato ieri sera il nuovo Corso Umberto. Conclusi i lavori di pavimentazione, il salotto cittadino indossa un abito elegante. Per l'occasione il Comune, in collaborazione con la Pro Loco Rocce Rosse, ha organizzato una prima notte bianca speciale per festeggiare insieme la riapertura, al momento pedonale, della strada che aprirà alle auto dal 1 agosto. Giovani, famiglie con bambini, turisti, amministratori comunali in testa, si sono riversati nel Corso per ammirarlo nella sua nuova veste allietati da musica, spettacoli, balli, l’esibizione del gruppo folk Sant’Andrea, animazioni per bambini e bancarelle di artigiani e hobbisti. Corso Umberto ha ospitato anche la prima installazione Yarn Bombing

