«Completate la stazione metro di via Mercalli» 

In archivio il giorno due post riattivazione – dopo quasi tre anni di attesa – della linea 1 della metropolitana di superficie. Anche ieri treni pieni negli orari di punta e grande soddisfazione per centinaia di studenti e lavoratori pendolari, i cui tempi di percorrenza del tragitto casa-lavoro si sono sensibilmente accorciati: adesso con il tram si arriva da piazza Repubblica al Policlinico di Monserrato in 22 minuti. Passata l’euforia del primo giorno, tuttavia, c’è chi sposta i riflettori sui problemi ancora da risolvere lungo la tratta. Uno di questi riguarda la fermata di via Mercalli, terzo stop in direzione Monserrato. «In questi tre anni il Comune non è riuscito a occuparsi delle opere complementari necessarie. Mancano ancora marciapiedi, attraversamenti pedonali e un’adeguata illuminazione in via Mercalli e via Galvani, dove la convivenza fra tram e auto crea confusione e pericolo», torna a segnalare il Comitato di quartiere Genneruxi-via Mercalli.

In soldoni, i passeggeri che scendono dal vagone si ritrovano praticamente in strada, e se il sole è già tramontato anche in condizioni di debole illuminazione. Il comitato punta il dito anche su un’altra questione: «Il raddoppio dei binari ha richiesto tre anni di lavori, ma senza prevedere interventi efficaci per contenere rumore e vibrazioni. Questi problemi, già noti in passato, oggi si ripresentano e continuano a creare disagi significativi a centinaia di famiglie che vivono lungo la tratta, in particolare tra via Galvani, via Praga, via dell’Abbazia, via Ponchielli, via Tuveri, via Canepa e diverse altre».

