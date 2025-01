Completata la storica incompiuta 

Attende da 21 anni di vedere la luce nella sua interezza, ma ora ci siamo: venerdì, alle 15.30, verrà inaugurata la palestra comunale di via Dello Sport che sarà intitolata con una targa a Roberto Carlo Frongia, l’assessore regionale ai Lavori pubblici che nel 2020 favorì l’arrivo dei fondi (un milione di euro circa) per il completamento della struttura poco prima della propria prematura scomparsa.

Venerdì, nell’evento curato da Comune, Pro Loco, Opi 82, Villacidro Boxe Team Loi 1955 e Arhena Events, presenti sindaca, giunta e Sabrina Frongia, sorella dell’assessore scomparso. «La targa - afferma la sindaca Debora Porrà - porterà il nome di colui che ha reso possibile la realizzazione di questa opera pubblica tanto attesa quanto strategica per il nostro paese». E sabato, per collaudarla a dovere, la struttura ospiterà l’incontro di boxe professionistico tra il campione massargese Nicola Mancosu (della Villacidro Boxe Team) e il colombiano Sergio Villa, valido per il titolo continentale Ibo dei Pesi Gallo. In precedenza per l’undercar professionisti dei Pesi Superwelter si sfideranno Claudiu Lacatus (Italia) e Luca Leskovic (Croazia) e prima ancora, dalle 18.30, di scena 8 combattimenti di pugilato olimpico. I 4 “pro” prenderanno parte anche all’inaugurazione, dopo la cerimonia del peso, insieme a Omar Loi, allenatore di Mancosu ed a Alessandro Cherchi, presidente di Opi 82.

L'ingresso per assistere all’appuntamento sportivo di sabato, dalle 19 in poi, è gratuito.

