Completata la ristrutturazione della chiesa di San Pietro Apostolo 

Sono stati completati i lavori di ristrutturazione della chiesa di San Pietro Apostolo e della casa parrocchiale a Giba.

L’intervento è stato realizzato grazie ai finanziamenti arrivati alla diocesi di Iglesias, tramite un contributo della Cei, di 292 mila euro fondi dell’8 per mille) e oltre 160 mila euro di fondi regionali arrivati al Comune di Giba. I lavori che hanno riguardato il risanamento della struttura della chiesa e della casa parrocchiale, internamente e esternamente, perché i locali si presentavano gravemente deteriorati, a causa di infiltrazioni di acqua e umidità. Altri interventi di manutenzione hanno riguardato il campanile, la sacrestia e la sala riunioni, oltre un locale che, anni fa, fu donato alla parrocchia. Infin è stato sostituito l’ormai non più funzionante impianto di climatizzazione. «Ringraziamo la diocesi per la consueta fattiva collaborazione – dice Andrea Pisanu, sindaco del paese- si è prodigata per il completamento dell’intervento al quale si è lavorato di comune accordo per almeno quattro anni, dedicando ad esso tempo e risorse economiche notevoli. Ora ci dedicheremo alla chiesa di San Giuseppe di Villarios: necessita di urgente ristrutturazionee sono già in corso già le prime elaborazioni del progetto di recupero».

