Completata la ristrutturazione della casa per anziani 

Sono stati conclusi nei giorni scorsi i lavori realizzati dal Comune di Santadi per riqualificare il centro anziani. La comunità alloggio potrà accogliere circa venti ospiti parzialmente autosufficienti e si trova in piazza Repubblica accanto alla sede della Guardia medica. La ristrutturazione – già avviata durante la scorsa consiliatura – è stata completata grazie a una integrazione di fondi di bilancio per un importo totale di 300 mila euro. «La casa anziani – spiega il sindaco Massimo Impera – era una delle priorità della nostra amministrazione, per questo sono molto soddisfatto, perché siamo riusciti a dare di nuovo decoro ad una struttura che iniziava ad essere obsoleta, oltre alla facciata, abbiamo rifatto completamente gli impianti, sia idraulici che elettrici, rifatto i servizi igienici ed altri lavori interni». A breve nella struttura verrà anche posizionato un grosso generatore di corrente, in modo che vengano superati anche i disagi che spesso si presentano nella zona di piazza Repubblica. Allo stato attuale, mancherebbe solo la riconversione di una parte della struttura, da riservare alle persone non autosufficienti».

